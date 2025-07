Gabigol é absolvido em caso de fraude em exame de doping

Na decisão anunciada nesta sexta-feira, o CAS observou que a conduta do ex-jogador da Inter de Milão e do Benfica "poderia ter constituído uma violação das regras antidoping se os agentes de controle de doping tivessem notificado o Sr. Barbosa adequadamente ou adotado uma abordagem mais rigorosa".

Gabigol, destaque do Flamengo nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2019, foi suspenso por quase um mês em 2024 devido a este caso. Após retornar aos gramados, perdeu protagonismo no Flamengo e deixou o clube no final do ano.

No início de 2025, ele foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte, que nesta temporada divide a liderança do Brasileirão com seu ex-time, o Flamengo.

O atacante disputou nove partidas pelo Campeonato Brasileiro nesta temporada, marcando dois gols e dando duas assistências. Ele também marcou dois gols na Copa Sul-Americana.

