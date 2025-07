Jarry vence João Fonseca em duelo sul-americano e vai às oitavas de Wimbledon

Com esta vitória, ele iguala sua melhor participação em torneios do Grand Slam, após chegar à quarta rodada em Roland Garros, em Paris, também no ano de 2023.

O chileno enfrentará nas oitavas de final o britânico Cameron Norrie, que derrotou o italiano Mattia Bellucci por 7-6 (7/5), 6-4 e 6-3 nesta sexta-feira.

Norrie, de 29 anos, ocupa a 61ª posição no ranking da ATP, depois de ter chegado à oitava posição em 2022, quando foi semifinalista de Wimbledon.

O britânico avançou até a quarta rodada este ano em Roland Garros, feito que também havia alcançado no Aberto da Austrália de 2024 e no US Open de 2022.

O chileno Jarry surpreendeu na segunda-feira, na primeira rodada, ao derrotar o dinamarquês Holger Rune, oitavo colocado, antes de derrotar o americano Leander Tien (62º colocado) na segunda fase.

Com a derrota, Fonseca não conseguiu superar seu melhor resultado em Grand Slams, tendo sido eliminado na terceira rodada de Roland Garros este ano.