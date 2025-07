Juventus reforça ataque com Jonathan David

A Juventus oficializou nesta sexta-feira (4) a chegada do atacante canadense Jonathan David, que estava no francês Lille, onde passou as cinco últimas temporadas.

"Jonathan David é oficialmente jogador da Juventus! O atacante canadense de 25 anos assinou um contrato de cinco anos com o clube, ou seja, até 30 de junho de 2030", indicou em comunicado o clube da cidade de Turim.

David marcou 109 gols com a camisa do Lille em 232 partidas, levando em conta todas as competições.