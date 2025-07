Keys perde para Laura Siegemund e é a 6ª do Top 10 a ser eliminada em Wimbledon

A derrota de Keys significa que apenas a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, segue viva no All England Club, entre as seis primeiras colocadas do torneio feminino.

Madison Keys havia vencido 13 de suas 14 partidas do Grand Slam neste ano, mas cometeu 31 erros não forçados em uma exibição sem brilho na grama londrina.

--- Resultados desta sexta-feira do torneio de Wimbledon:

3ª rodada (simples feminino):

Solana Sierra (ARG) x Cristina Bucsa (ESP) 7-5, 1-6, 6-1

Laura Siegemund (GER) x Madison Keys (EUA/N.6) 6-3, 6-3