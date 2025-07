Nico Williams rejeita oferta do Barça e renova com Athletic Bilbao até 2035

Fim da novela. Apesar das investidas do Barcelona e de outros clubes europeus, o atacante da seleção espanhola Nico Williams renovou seu contrato com o Athletic Bilbao até 2035, em uma reviravolta inesperada que reforça as ambições e a filosofia do clube basco.

"O Athletic Club e Nico Williams chegaram a um acordo para estender seu contrato, que terminava em 2027, por oito temporadas, até 30 de junho de 2035. Sua cláusula de rescisão aumenta em mais de 50% em relação à anterior", informou o clube em comunicado em seu site.

Peça-chave já aos 22 anos do time 'rojiblanco', onde divide o vestiário com seu irmão, Iñaki Williams, Nico tem agora um novo vínculo com o clube de San Mamés, que põe fim a semanas de rumores e especulações que o colocavam no Barcelona, que já havia tentado contratá-lo há um ano.