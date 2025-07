Oasis inicia em Cardiff sua turnê de retorno que passará por quatro continentes

A disparada dos preços, provocada pelo chamado sistema de preços "dinâmico", gerou indignação e controvérsia, levando o órgão regulador da concorrência do Reino Unido a abrir uma investigação sobre as práticas da plataforma de vendas Ticketmaster.

Analistas do banco Barclays calculam que os fãs da banda como um todo poderão gastar mais de 1 bilhão de libras (cerca de R$ 7,4 bilhões, na cotação atual) em ingressos e despesas relacionadas, como transporte e hospedagem.

- Sigilo -

O grupo britânico manteve o mistério sobre as músicas que apresentará no show da volta e nas apresentações seguintes, alimentando uma intensa especulação entre os fãs. Há também um enigma sobre a possibilidade de ouvir faixas inéditas ou a participação de convidados surpresa.

Em Cardiff, mesmo antes do início oficial da turnê, o logo do Oasis apareceu sobre o estádio na noite de quarta-feira em uma coreografia de drones cuidadosamente projetada.

As portas do estádio com capacidade para 74.500 pessoas serão abertas às 17h00 locais (13h00 em Brasília), e espera-se que o Oasis suba ao palco cerca de três horas depois, após as apresentações de abertura de Richard Ashcroft, vocalista do The Verve, e da banda Cast.