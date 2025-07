Em dois meses de papado, Leão XIV sinaliza retorno à tradição

- "Alívio" -

No interior da cúria romana, a administração central da Santa Sé, seus colaboradores descrevem um homem "pragmático", "de uma calma impressionante", "comedido e metódico", "muito tranquilo", "reflexivo", que "se preocupa com o equilíbrio".

Em dois meses, o pontífice agostiniano devolveu o valor às instituições da Santa Sé, após 12 anos de uma direção considerada muito rígida por alguns.

"A cúria foi abalada pelo papa Francisco, com reformas decididas, às vezes, de forma unilateral ou até autoritária, que frequentemente foram mal recebidas", disse uma fonte vaticana sob a condição de anonimato.

"A chegada de Prevost, que tem boa reputação, trouxe alívio. Pensamos que as coisas serão mais fluídas, menos pessoais", acrescenta.

Uma frase, pronunciada pelo novo pontífice durante um encontro com os trabalhadores do Vaticano no dia 24 de maio, deixou sua marca: "Os papas passam, a cúria permanece". A ideia difere dos comentários de Francisco em 2014, quando o argentino criticou duramente a mundanidade e a hipocrisia do alto clero.