PSG e Bayern fazem a primeira batalha de favoritos da Copa do Mundo de Clubes

"Se eu fosse jogador, eu gostaria de jogar esta partida", reconheceu Kompany, que em seu primeiro ano no exigente clube bávaro o levou de volta ao topo da Bundesliga.

Com mais contratempos que seu adversário, o Bayern terminou em segundo no seu grupo, atrás do Benfica, e suou para superar a resistência do Flamengo nas oitavas de final (4 a 2), graças a dois gols de Harry Kane.

Com o atacante inglês voando no torneio, a equipe de Vincent Kompany não quer ouvir comparações com seus adversários da última Liga dos Campeões, em que o Bayern foi eliminado nas quartas de final pela Inter de Milão que depois seria goleado pelo PSG por 5 a 0 na final.

"Temos que tentar levar nossa energia e nossos bons sentimentos para esta partida. Sabemos que será difícil, mas sentimos que podemos vencer qualquer um quando estamos no nosso melhor nível", disse Kane, que marcou 41 gols em 50 partidas desde agosto passado.

- Dembélé pode ser titular -

Se é para falar em precedentes, o Bayern pode se basear tanto na vitória sobre o PSG na final da Liga dos Campeões de 2020 quanto na vitória por 1 a 0 em novembro passado, na fase de grupos da última edição.