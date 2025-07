Real Madrid enfrenta Dortmund, velho conhecido do técnico Xabi Alonso, por vaga nas semis

Mas no gramado do MetLife Stadium em East Rutherford, perto de Nova York, às 17h (horário de Brasília) o técnico terá pela frente pela primeira vez desde que chegou a Madri no final de maio, um adversário que foi complicado durante sua passagem pela Bundesliga.

O time alemão sofreu apenas uma derrota em cinco partidas (duas derrotas e dois empates) contra o poderoso Leverkusen de Alonso, antes de Niko Kovac assumir o comando.

"Precisamos dessa ação, dessa adrenalina no jogo, porque é vencer ou voltar para casa", disse o técnico do Real Madrid nesta sexta-feira.

- Novo modo de defender -

O técnico croata, cuja equipe teve mais dificuldades do que o esperado para vencer o Monterrey (2 a 1) nas oitavas de final, elogiou a proposta de jogo do espanhol, a quem ele conhece "muito bem".

"Tenho certeza de que ainda não está tudo pronto, mas já podemos ver uma qualidade incrível", destacou em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Alonso jogará com o mesmo esquema do Bayer Leverkusen: com muita intensidade com a bola".