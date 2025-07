Rússia torna-se o primeiro país a reconhecer governo talibã do Afeganistão

A agência estatal TASS indicou que a bandeira afegã criada pelos talibãs foi içada pela primeira vez nesta quinta-feira na embaixada do Afeganistão em Moscou. E o Ministério das Relações Exteriores russo anunciou ter recebido as credenciais do novo embaixador afegão na Rússia, Gul Hassan.

"Esta decisão corajosa será um exemplo para outros [...] Agora que começou o processo de reconhecimento, a Rússia esteve à frente de todos", disse Amir Khan Muttaqi em um vídeo publicado no X.

A Rússia já havia dado vários passos para normalizar as relações com as autoridades talibãs, como retirar em abril o movimento islamista da lista de organizações consideradas terroristas por Moscou.

Em julho de 2024, o presidente russo Vladimir Putin disse que os talibãs eram "aliados na luta contra o terrorismo".

A Rússia também foi o primeiro país a abrir um escritório de representação comercial em Cabul depois que os talibãs retomaram o poder e havia anunciado planos para usar o país como um centro de transporte de gás para o Sudeste Asiático.

No primeiro período dos talibãs no poder no Afeganistão, entre 1996 e 2001, apenas Arábia Saudita, Paquistão e Emirados Árabes Unidos reconheceram o seu governo.