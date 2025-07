Salah 'assustado' de voltar ao Liverpool após morte de Diogo Jota

"Meus pensamentos estão com a esposa, os filhos e, claro, os pais, que perderam os filhos repentinamente. Todos os que são próximos de Diogo e do irmão André precisam de todo o apoio possível. Eles jamais serão esquecidos", concluiu o egípcio, que acompanhou suas palavras com uma imagem sua abraçando Jota durante uma partida.

Parte do elenco do Liverpool deveria se apresentar no centro de treinamento do clube nesta sexta-feira para realizar testes físicos pós-férias. Após a trágica notícia, o retorno foi adiado para segunda-feira.

