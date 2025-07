Sem Xi nem Putin, Brics realiza cúpula no Rio em meio à cautela diante de Trump

Sem Xi Jinping nem Vladimir Putin em sua cúpula no Rio de Janeiro, o Brics buscará impor seu peso em um mundo conturbado pelas políticas de Donald Trump, mas a cautela deve prevalecer entre vários países-membros para não prejudicar as relações com os Estados Unidos.

Com forte presença das Forças Armadas, a capital fluminense acolherá neste domingo (6) e na segunda-feira a reunião anual do grupo de 11 países ? que incluem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e juntos representam quase metade da população do planeta e cerca de 40% do PIB mundial.

O anfitrião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deverá compor com as ausências de seu par chinês Xi, que faltará pela primeira vez à reunião desde que assumiu o poder em 2012, e seu colega russo Vladimir Putin, que é alvo de um mandado de prisão internacional por supostos crimes de guerra na Ucrânia.