Síria quer cooperar com EUA para retomar acordo de segurança com Israel

Israel e Síria, onde uma coalizão islamista tomou o poder em dezembro, seguem em estado de guerra e o exército israelense realizou centenas de ataques contra o país vizinho nos últimos meses.

O enviado americano para a Síria, Tom Barrack, assinalou, em entrevista ao jornal The New York Times, publicada na quinta-feira, que Síria e Israel mantinham conversas "significativas" com a mediação dos Estados Unidos para restabelecer a calma em sua fronteira.

Após a queda de Bashar al Assad, em dezembro, Israel enviou tropas à zona desmilitarizada de segurança nas Colinas de Golã e realizou incursões em território sírio.

Israel ocupou parte desta colina síria durante a guerra dos Seis Dias (1967) e outra adicional durante a guerra do Yom Kipur (1973), que abandonou em 1974 em virtude do acordo de retirada, no qual foi estabelecida uma zona desmilitarizada de cerca de 80 km sob o controle das forças das Nações Unidas.

lk-jos/at/bfi/mmy/mb/mvv/aa

© Agence France-Presse