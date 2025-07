Suíça atinge limite crítico de suas geleiras semanas antes do previsto

As geleiras dos Alpes suíços começaram a se retrair há cerca de 170 anos. No início, o declínio foi modesto, mas nas últimas décadas a taxa de derretimento se acelerou consideravelmente.

As consequências desse fenômeno são drásticas, pois esses gigantes de gelo são importantes reguladores do clima e desempenham um papel crucial no abastecimento de água doce do mundo.

© Agence France-Presse