Tráfico de cocaína dispara nas rodovias entre Espanha e França

No mês passado, Fanny - uma agente de alfândega que também prefere permanecer no anonimato - parou na estrada principal um carro com placa da Bretanha, no oeste da França.

A motorista, que estava "muito inquieta" e "confusa", "tremia muito" quando o cão entrou no carro, lembra a chefe da equipe. "Voltamos à brigada e desmontamos o carro: a cocaína estava escondida nas portas". Eram 7,5 quilos, afirma, destacando que o companheiro da mulher, um albanês, operava no tráfico de drogas.

"O contrabando de coca em um carro costumava ser desconhecido. Agora, o vemos", declarou Patrick Léonard, chefe do serviço interdepartamental da polícia judicial de Toulouse, a capital da região, onde foram apreendidos quase 400 kg.

Como os portos de Le Havre e Dunquerque, na França, assim como os de Roterdã, na Holanda, e Antuérpia, na Bélgica, "estão submetidos a controles mais estritos, os traficantes escolhem outros portos", como o de Barcelona, acrescenta o encarregado do Escritório Antidrogas de Toulouse, sob a condição do anonimato.

Estrampes "acredita que os cartéis mexicanos têm buscado novos mercados devido à política americana, que blindou suas fronteiras".

- Esconderijos engenhosos -

No estacionamento de veículos apreendidos da alfândega há uns 15 automóveis com esconderijos, cada um mais engenhoso que o outro: um buraco em uma calota ou uma caixa embutida no para-choque traseiro, entre outros exemplos.