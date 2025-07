Brics vai expressar no Rio preocupação com tarifas 'unilaterais'

"Diante do ressurgimento do protecionismo, cabe às nações emergentes defender o regime multilateral de comércio e reformar a arquitetura financeira internacional", disse hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao abrir um evento empresarial do Brics.

- Consenso sobre Oriente Médio -

Os negociadores também chegaram hoje a um consenso sobre a escalada bélica no Oriente Médio, tema que mais dividia as delegações.

O Irã, membro do grupo desde 2023, esperava um tom mais duro do Brics sobre o conflito naquela região, segundo uma fonte que participou da negociação. Mas a declaração final dos líderes vai manter "a mesma mensagem" que o grupo divulgou no mês passado, na qual manifestou "profunda preocupação" com os bombardeios de Israel e Estados Unidos contra o Irã.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, não participará da reunião no Rio, para a qual foi enviado seu chanceler, Abbas Araqchi.

"A tendência é que o tom da reunião de cúpula seja cuidadoso" com os Estados Unidos, disse à AFP Marta Fernández, especialista em Relações Internacionais e diretora do BRICS Policy Center da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). A China, por exemplo, "vem tentando uma postura contida sobre Oriente Médio, e uma cúpula capturada por esse conflito talvez não seja do interesse de Pequim".