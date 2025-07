Catedral de Notre-Dame recebeu 6 milhões de visitantes desde reabertura

Se a alta frequência se mantiver no segundo semestre, a Notre-Dame deve atingir cerca de 12 milhões de visitantes em 2025, segundo dados do jornal, o que superaria a Basílica de Sacré-Coeur, em Montmartre (9 milhões de visitantes em 2024), o Museu do Louvre (8,7 milhões), o Palácio de Versalhes (8,4 milhões) e a Torre Eiffel (6,3 milhões).

