China inaugura maior parque Legoland do mundo

Apesar do crescimento lento da economia chinesa nos últimos anos, o mercado turístico nacional cresceu 18,6% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2024, segundo os dados oficiais.

O cenário favorece o aumento da oferta de atividades de lazer no país asiático, o que significa que o Legoland terá que enfrentar uma dura concorrência.

Em maio, ma nova atração do "Homem-Aranha" foi inaugurada na Disneyland de Xangai, enquanto a Warner Brothers prepara a abertura de um parque de Harry Potter na mesma cidade em 2027.

Além disso, a empresa americana do setor de brinquedos Hasbro anunciou nesta semana que o imenso parque da personagem Peppa Pig que será inaugurado nesta metrópole chinesa já está "na fase de design criativo".

Mas a rentabilidade continua sendo um problema, em particular para as empresas locais com marcas menos conhecidas. No final de 2024, quase 40% dos parques ainda não haviam obtido lucro, segundo a imprensa estatal.

