Dalai Lama diz que espera viver mais 30 ou 40 anos

"Até agora, eu fiz todo o possível e, com a bênção contínua de Avalokiteshvara (um protetor espiritual budista), espero viver mais 30 ou 40 anos", afirmou.

Tenzin Gyatso, nascido em 6 de julho de 1935, foi ungido como a 14ª reencarnação do Dalai Lama aos dois anos. Desde 1959, ele vive exilado na Índia, depois que as tropas chinesas reprimirem uma revolta em Lhasa, a capital do Tibete.

A declaração de quarta-feira passada de que a instituição do Dalai Lama continuará após sua morte trouxe alívio aos seguidores do monge carismático, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1989.

Em seu discurso, o líder espiritual explicou que a responsabilidade de designar seu sucessor caberá exclusivamente ao Ganden Phodrang Trust, o gabinete do Dalai Lama na Índia.

A China, que considera o Falai Lama um rebelde separatista, emitiu uma resposta rápida e declarou que seu sucessor deve ser aprovado pelo governo central de Pequim.

O ator americano Richard Gere, que apoia a causa tibetana há várias décadas, foi uma das milhares de pessoas que participaram das celebrações.