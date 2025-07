Defensora do título, Barbora Krejcikova é eliminada na 3ª rodada de Wimbledon

Afastada das quadras durante mais de seis meses, até maio, devido a uma lesão nas costas, Krejcikova desistiu de disputar as quartas de final do WTA 250 de Eastbourne, em junho, com dores na coxa direita.

Neste sábado, na quadra central de Wimbledon, a tcheca de 29 anos recebeu atendimento médico ao final do quinto game do set decisivo e pareceu não ter forças em vários pontos decisivos do game seguinte, levando as mãos ao rosto em algumas ocasiões.

Com a vitória, Navarro está agora a um jogo de igualar sua melhor campanha em Wimbledon, as quartas de final em 2024.

A americana de 24 anos é a quarta e última jogadora do Top 10 do ranking da WTA a alcançar as oitavas de final desta edição do torneio, após as vitórias de Iga Swiatek (N.4) e Mirra Andreeva (N.7) neste sábado, e da bielorrussa Aryna Sabalenka (N.1) na sexta-feira.

