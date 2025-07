Família e mundo do futebol se despedem de Diogo Jota e seu irmão

Parentes, amigos, torcedores e personalidades do mundo do futebol se despediram neste sábado (5) em um funeral em Gondomar, na região metropolitana do Porto, do atacante português Diogo Jota, jogador do Liverpool que faleceu na quinta-feira (3) aos 28 anos em um acidente de trânsito ao lado de seu irmão André Silva.

A cerimônia, oficiada pelo bispo do Porto na igreja principal de Gondomar, onde os irmãos cresceram, reuniu vários jogadores da seleção de Portugal, incluindo Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira e João Félix, além do técnico da equipe nacional, o espanhol Roberto Martínez.

O capitão do Liverpool, o holandês Virgil van Dijk, e o escocês Andrew Robertson levaram coroas de flores no formato da camisa do Liverpool com o número 20, o utilizado por Jota nos Reds.