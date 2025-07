Hamas está pronto para negociar trégua; Israel prepara resposta

O movimento islamista palestino Hamas anunciou na sexta-feira que estava pronto para "começar imediatamente" as negociações sobre a última proposta de trégua promovida pelos Estados Unidos, com mediação do Catar e do Egito.

O presidente americano, Donald Trump, disse que poderia haver um acordo "na próxima semana". Mas é uma situação que "muda dia a dia", admitiu.

"Precisamos acabar com isso. Precisamos fazer algo por Gaza", insistiu Trump, que receberá na segunda-feira em Washington o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Esperamos que uma trégua aconteça", declarou à AFP Karima Al Ras, moradora de Gaza. "As passagens de fronteira serão abertas e a farinha poderá chegar. As pessoas esperam desesperadamente por farinha e morrem quando vão buscar comida para seus filhos", acrescentou.

Segundo uma fonte palestina próxima às negociações, a proposta dos Estados Unidos "compreende uma trégua de 60 dias" durante a qual o Hamas libertaria metade dos reféns israelenses ainda vivos em troca da libertação de prisioneiros palestinos detidos em Israel.

Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 durante o ataque do movimento palestino em Israel, que desencadeou a guerra, 49 permanecem em cativeiro em Gaza, mas 27 delas foram declaradas mortas pelo Exército israelense.