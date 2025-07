Israel anuncia envio de negociadores ao Catar para discutir trégua em Gaza

Uma equipe de negociadores israelenses viajará amanhã ao Catar, para negociações indiretas visando a garantir um acordo de trégua e a libertação dos reféns na Faixa de Gaza, anunciou na noite deste sábado o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que considerou "inaceitáveis" as últimas exigências do Hamas.

"As mudanças que o Hamas busca fazer na proposta do Catar nos foram comunicadas ontem à noite, e são inaceitáveis para Israel", informou o gabinete de Netanyahu. No entanto, "após avaliar a situação", o premier israelense "deu a instrução de atender ao convite para negociações indiretas e continuar os esforços para resgatar nossos reféns com base na proposta do Catar que Israel aceitou", acrescenta a nota, segundo a qual a equipe de negociação viajará amanhã ao Catar".

O Hamas havia anunciado ontem que estava pronto para "iniciar imediatamente" negociações sobre a mais recente proposta de trégua negociada pelos Estados Unidos, mediada pelo Catar e pelo Egito.