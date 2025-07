Kyle Walker assina com o Burnley

O lateral-direito inglês Kyle Walker, que ainda tinha um ano de contrato com o Manchester City, assinou por duas temporadas com o Burnley, que acaba de subir para a Premier League, anunciou o clube neste sábado (5).

Walker reencontrará no Burnley seu ex-companheiro de Tottenham e seleção inglesa, o agora treinador Scott Parker, que conseguiu o acesso à elite depois de uma temporada na Championship.

"Quando conversei com Scott e o ouvi falar sobre seu projeto para a próxima temporada, aproveitei a oportunidade. Ele fez um trabalho extraordinário aqui, levando a equipe à Premier League com um total de 100 pontos (em 46 jogos), e agora estamos ansiosos para voltar ao melhor campeonato do mundo", comentou Walker.