Mirra Andreeva passa com facilidade às oitavas de final em Wimbledon

A jovem tenista russa Mirra Andreeva, número 7 do mundo, se classificou às oitavas de final do torneio de Wimbledon ao derrotar com facilidade a americana Hailey Baptiste (N.55) neste sábado (5).

Andreeva fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e 18 minutos.

Campeã dos WTA 1000 de Dubai e Indian Wells no início do ano, a russa de 18 anos praticamente não tomou conhecimento de Baptiste, que disputava a chave principal do Grand Slam londrino pela primeira vez.