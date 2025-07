Partido Comunista convoca Congresso em meio a 'etapa complexa' de Cuba

A cúpula do Partido Comunista de Cuba (PCC) convocou para abril de 2026 seu IX Congresso, considerado o maior evento político do país, no momento em que a ilha enfrenta "uma das etapas mais complexas de sua história".

Os congressos do PCC costumam ser cruciais para mudanças no Comitê Central e no Escritório Político, que representam a cúpula do partido e do poder na ilha. No último deles, em 2021, Raúl Castro entregou ao presidente Miguel Díaz-Canel a direção do partido, que, pela primeira vez, passou das mãos dos irmãos Castro, ambos também oficiais militares, para um civil.

"Será um cenário oportuno para continuar atualizando a estratégia de resistência e desenvolvimento de Cuba", publicou em seu site o PCC, único partido legalizado em Cuba.