PSG vence Bayern (2-0) e vai à semifinal da Copa de Clubes

Mas os alemães sofreram um grande golpe nos acréscimos do primeiro tempo. Musiala tentou buscar um lançamento longo na área do PSG e ficou preso entre Pacho e Donnaruma, que caiu sobre o tornozelo do atacante do Bayern enquanto mergulhava para pegar a bola. O goleiro italiano, ciente da gravidade da lesão, se ajoelhou visivelmente emocionado no gramado e teve que ser consolado pelos companheiros.

Musiala, de 22 anos, uma das joias do futebol alemão, tinha voltado ao time titular do Bayern após vários meses se recuperando de uma lesão muscular.

- Dembélé homenageia Diogo Jota -

O jogo também não deu trégua no segundo tempo.

Bradley Barcola teve grande chance dentro da área e parou em mais uma grande defesa de Neuer (70').

Quatro minutos depois, Dembélé também não aproveitou um erro do goleiro alemão na saída de bola e finalizou para fora com o gol aberto.