Três prefeitos opositores detidos na Turquia

As autoridades turcas anunciaram neste sábado (5) a detenção de três prefeitos opositores como parte de uma investigação por suposta corrupção, o que levou o Partido Republicano do Povo (CHP) a denunciara uma "operação política" do governo de Recep Tayyip Erdogan.

O Executivo aumentou a pressão sobre o CHP, que obteve uma vitória significativa sobre o partido do presidente, o AKP, nas eleições locais do ano passado.

Os detidos neste sábado são Zeydan Karalar, prefeito de Adana, Muhittin Bocek, de Antália, um popular destino turístico, e o prefeito de Adiyaman, Abdurrahman Tutdere, informou na rede social X Mansur Yavas, prefeito de Ancara, a capital do país.