Verstappen faz a pole position do GP da Inglaterra de F1

"Foi muito delicado com o vento, tudo estava em movimento e esses carros são extremamente sensíveis", disse o holandês, que assim conquistou a 44ª pole position da carreira e a terceira em Silverstone, após as de 2021 e 2023.

O britânico George Russell (Mercedes) conseguiu o quarto melhor tempo e vai dividir a segunda fila com Norris.

As duas Ferrari vão largar da terceira fila, com Lewis Hamilton em quinto e Charles Leclerc em sexto.

Heptacampeão mundial, Hamilton já venceu nove vezes em Silverstone, mas o cenário é pouco favorável para uma décima vitória no domingo.

Desde que deixou a Mercedes no final da temporada passada e se juntou à Ferrari, o veterano piloto de 40 anos não conseguiu subir ao pódio nas corridas principais até aqui na temporada, mas venceu a sprint do GP da China, em março.

Com arquibancadas lotadas e um céu tipicamente inglês, completamente nublado com algumas gotas caindo no início do dia, Hamilton contou com o apoio maciço dos fãs locais, que ainda se lembram da emocionante vitória do ídolo no ano passado.