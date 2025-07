Brics expressa 'sérias preocupações' com aumento de tarifas

Os líderes do Brics expressaram neste domingo, na reunião de cúpula no Rio de Janeiro, "sérias preocupações" com o aumento de tarifas comerciais, no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para impor tarifas elevadas contra vários países.

"A proliferação de ações restritivas ao comércio, seja na forma de aumento indiscriminado de tarifas e de medidas não-tarifárias, seja na forma de protecionismo sob o disfarce de objetivos ambientais, ameaça reduzir ainda mais o comércio global", afirma o documento final da reunião.

