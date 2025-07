'Água está nos levando': jovem mandou mensagem antes de desaparecer no Texas

"A casa desabou por volta das 4h. A última mensagem que os pais de Joyce receberam em seu celular foi que a água a estava levando. Depois, perderam o sinal", contou à AFP Louis Deppe, 62, amigo da família e líder do grupo de voluntários que participa das buscas.

O rio perdeu força, mas, às suas margens, o cenário é de destruição. Como se a natureza tivesse se inspirado em uma obra de Salvador Dalí, na margem direita do rio, o corpo de uma vaca está pendurado em uma árvore, com a cabeça presa entre os galhos. Ao seu lado, observa-se uma caminhonete destruída, com as rodas para cima.

Espalhados entre os escombros, dezenas de peixes mortos arrastados pela correnteza começam a se decompor. O barulho ensurdecedor das hélices de helicópteros em busca de corpos ecoa pela área de tempos em tempos, enquanto equipes de resgate percorrem o rio em pequenos barcos.

Membros das forças de segurança do estado vasculham a pé trechos do leito vazio do rio. Galhos de árvores e veículos destruídos são retirados aos poucos da região.

Corpos

Tina Hambly, 55, é mãe da melhor amiga e colega de quarto de Joyce. Ela caminha pelos escombros carregando um remo de caiaque, com o qual mexe em galhos e objetos destruídos, na esperança de encontrar algum sinal de vida.