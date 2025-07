"Na vida cotidiana, com minha família, no trabalho ou em meus momentos de lazer, não sinto as sanções", diz Maria.

Ela reconhece que alguns produtos desapareceram, como, por exemplo, os medicamentos. Mas espera que a indústria russa assuma o controle e os produza.

Em outra área, Maria confessa seu fraco por queijo camembert... produzido na Rússia.

"É muito bom. Eu não provei o verdadeiro camembert francês, então não posso comparar. Mas este corresponde totalmente ao que eu gosto", diz.

- Venezuela, país amigo -

Apesar das sanções, alguns produtos ocidentais que são muito populares na Rússia são importados por meio de outros países. Uma rota mais longa, o que também significa preços mais elevados.