Chihuahua salva homem que caiu em geleira na Suíça

Um cão da raça chihuahua ajudou socorristas a encontrar seu dono, que havia caído em uma fratura de geleira na Suíça, contaram os responsáveis pelo resgate neste domingo (6).

A missão ocorreu na última sexta-feira, em uma geleira perto da comuna de Saas-Fee, no sul do país, informou a Air Zermatt, empresa de resgate aéreo que opera no cantão de Valais.

O homem caminhava com seu cão na geleira Fee, no começo da tarde, quando caiu em uma fenda de cerca de oito metros de profundidade, enquanto o animal permaneceu na borda até a chegada da equipe de resgate, o que, "provavelmente, salvou a vida do seu dono".