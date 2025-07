Com muitos ainda desaparecidos, Bósnia relembra 30 anos do massacre de Srebrenica

Dos 305 casos de negação ou minimização na imprensa sérvia e sérvio-bósnia durante 2024, ele encabeça a lista com 42 menções, segundo um estudo anual publicado pelo Srebrenica Memorial Centre.

No ano passado, as Nações Unidas estabeleceram um dia internacional de lembrança do genocídio de Srebrenica, apesar dos protestos de Belgrado e da República Srpska.

No sábado, líderes políticos da entidade sérvia da Bósnia e da Sérvia, juntamente com autoridades da Igreja Ortodoxa Sérvia, se reunirão em Bratunac, perto de Srebrenica, para relembrar os mais de 3.200 soldados e civis sérvios da Bósnia Oriental mortos durante a guerra.

Nesta semana, retratos de quase 600 mortos foram pendurados ao longo da estrada perto do Centro Memorial de Srebrenica.

"Estas pessoas não estão participando do mesmo debate. Elas estão tendo uma conversa consigo mesmas e ainda estão em 1995", disse Emir Suljagic, diretor do Centro Memorial de Srebrenica, à televisão local na quinta-feira.

"Ganhamos uma batalha muito importante, a batalha pelo reconhecimento internacional", acrescentou, referindo-se à resolução da ONU.