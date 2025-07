Dalai Lama reza pela paz e a compaixão no aniversário de 90 anos

Neste domingo, no aniversário do líder budista, os cânticos de monges vestidos com túnicas vermelhas foram ouvidos nos templos das colinas da região himalaia da Índia, lar do Dalai Lama e de milhares de seguidores há várias décadas.

"Sou apenas um simples monge budista. Normalmente não participo de comemorações de aniversário", afirmou o líder tibetano em uma mensagem.

Desta vez, no entanto, pediu que as pessoas aproveitem a ocasião "para cultivar a paz e a compaixão".

"Embora seja importante trabalhar pelo desenvolvimento material, é vital concentrar-se em alcançar a paz de espírito, cultivando um bom coração e sendo compassivo, não apenas com as pessoas queridas, mas com todos", afirmou.

"Desta forma, vocês contribuirão para tornar o mundo um lugar melhor", acrescentou o líder espiritual, vestido com suas túnicas tradicionais e um manto amarelo, que antes das orações assistiu apresentações de dança em sua homenagem.

- Morrer sem arrependimento -

As cerimônias de domingo encerram uma semana de celebrações e orações por Tenzin Gyatso, que os tibetanos consideram a 14ª reencarnação do Dalai Lama, uma instituição com 600 anos de história.