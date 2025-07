Desabamento de edifício no sul do Paquistão deixa 27 mortos

Pelo menos 27 pessoas morreram no desabamento de um edifício residencial de cinco andares em Karachi, sul do Paquistão, informaram as autoridades neste domingo (6).

A tragédia aconteceu na sexta-feira em Lyari, um bairro pobre da cidade.

"A maior parte dos escombros foi removida", declarou à AFP Hasaan Khan, porta-voz das equipes de resgate.