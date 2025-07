Huthis reivindicam ataque a navio no Mar Vermelho

Os huthis no Iêmen reivindicaram a responsabilidade por um ataque a um navio mercante no Mar Vermelho nesta segunda-feira (7), o primeiro em vários meses pelos rebeldes nesta via navegável essencial para o comércio global.

O ataque dos huthis, apoiados pelo Irã e inimigos jurados de Israel, foi realizado apesar de um acordo de cessar-fogo firmado em maio com os Estados Unidos, que pôs fim a semanas de intensos bombardeios americanos contra os rebeldes no Iêmen.

Segundo o porta-voz militar dos huthis, Yahya Saree, o ataque de domingo teve como alvo nas águas do Iêmen um "navio pertencente a uma empresa que violou a proibição da entrada em portos" de Israel.