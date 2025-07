Leão XIV inicia duas semanas de recesso na residência de verão dos papas

O papa Leão XIV chegou neste domingo (6) a Castel Gandolfo, a residência de verão dos papas, onde passará duas semanas de descanso.

O pontífice foi recebido por uma multidão de curiosos e fiéis em sua chegada a esta pequena cidade, que fica 20 quilômetros ao sudeste de Roma.

O palácio apostólico onde ele descansará foi usado com frequência por seus antecessores, com exceção de Francisco, que nunca deixou a residência de Santa Marta, no Vaticano, onde passou as férias de verão durante os 12 anos de seu pontificado.