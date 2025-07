'A gente veio para fazer história', diz Renato antes da semifinal contra o Chelsea

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, disse nesta segunda-feira (7) que respeita a qualidade do Chelsea, adversário do Tricolor na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, mas ressaltou que o objetivo do time carioca é buscar o título nos Estados Unidos.

"O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo. Está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, à frente desse clube. Mas a gente veio para fazer história", afirmou Renato em entrevista coletiva no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, palco do jogo decisivo de terça-feira.

"Desde o início eu falei: 'a gente precisa acreditar na gente. A gente precisa acreditar no nosso trabalho'. Vamos sempre respeitar nossos adversários. São poderosos, financeiramente são bem melhores que a gente. Agora, o futebol é decidido dentro do campo", disse o treinador.