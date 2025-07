Allegri quer Milan de volta à Champions e anuncia chegada de Modric 'em agosto'

O Milan precisa voltar a disputar a Liga dos Campeões, avaliou nesta segunda-feira (7) o novo técnico da equipe, Massimiliano Allegri, que anunciou a chegada do veterano croata Luka Modric "em agosto".

"O primeiro objetivo é que o Milan, um clube de dimensão mundial, volte a jogar a Champions", declarou Allegri em sua primeira entrevista coletiva como técnico 'rossonero'.

"Só alcançaremos esse objetivo através do trabalho duro e do entusiasmo de todos no dia a dia, começando por mim, e se tivermos união, para que a equipe esteja nas melhores condições possíveis", continuou.