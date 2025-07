Ao menos 10 mortos em manifestações antigovernamentais no Quênia

Dez pessoas morreram nesta segunda-feira (7) no Quênia durante manifestações que comemoravam um histórico movimento de protesto no país em 1990, anunciou a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia (KNCHR).

Em um comunicado, a KNCHR afirmou ter "documentado 10 mortes, 29 feridos, dois casos de sequestro e 37 detenções em 17 condados" de todo o país.

Também destacou a presença de "grupos criminosos que empunhavam armas rudimentares, como chicotes, porretes de madeira, facões, lanças, arcos e flechas" nas manifestações, e acrescentou que em Nairóbi, a capital, "foi possível ver esses grupos encapuzados agindo junto com policiais".