Centenas de pessoas celebram aniversário de rei do Nepal em sinal de apoio

Centenas de simpatizantes se reuniram nesta segunda-feira (7) em frente à residência do ex-rei do Nepal para celebrar seu 78º aniversário, a mais recente demonstração de apoio à monarquia na república do Himalaia.

Gyanendra Shah, o último rei do Nepal, foi deposto em 2008 ao final de uma guerra civil que durou uma década e que deixou mais de 16.000 mortos nesta nação de maioria hindu.

"Estou agradecido a todos os que vieram", declarou Shah em um breve discurso à multidão, vestido com um terno marrom e um chapéu de tecido tradicional nepalês.