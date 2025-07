Charles III, um rei francófono que recebe Macron em visita ao Reino Unido

Na terça-feira, o presidente francês e sua esposa visitarão o Palácio de Westminster, em Londres, e Macron se dirigirá aos parlamentares com um discurso "muito político", segundo o Palácio do Eliseu.

Um jantar de Estado, com discursos do rei e do presidente francês encerrará a jornada diante de quase 150 convidados.

No dia seguinte, Emmanuel Macron depositará flores no túmulo da rainha Elizabeth II, falecida em setembro de 2022, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, e visitará os jardins, entre outras atividades.

Na quinta-feira, ele participará de uma cúpula franco-britânica, a segunda desde que foram retomadas em 2023, após serem suspensas devido ao Brexit. O casal presidencial francês deixará o Reino Unido no mesmo dia.

Donald Trump também foi convidado para uma visita de Estado este ano. A viagem pode acontecer em setembro, embora ainda não tenha sido anunciada uma data oficial.

