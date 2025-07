Di María retorna ao futebol argentino: "Voltar para casa é especial"

"Tenho orgulho de tudo o que fiz, mas disto mais do que tudo. Voltar para casa depois de tanto tempo, tantos anos, é algo muito especial, poder voltar a viver em Rosário e vestir a camisa do Central. E o fato de as pessoas estarem felizes é tudo", afirmou.

Centenas de torcedores do 'Canalla' foram ao hotel para dar as boas-vindas a Di María, uma prévia do que se espera no próximo sábado, quando o time 'auriazul' recebe o Godoy Cruz pela primeira rodada do torneio Clausura argentino.

- "É algo com que sonhava" -

"Estou feliz por estar aqui, que minhas filhas possam vivenciar isso, que minha esposa possa me ver jogar aqui, é um sonho realizado", disse o atacante, que vestirá a camisa 11.

"Isso é muito mais do que eu esperava. Treinar aqui novamente, fazer parte do Central, é algo com que eu sonhava, mas hoje olhei ao redor e não conseguia acreditar que estava lá, como se fosse a primeira vez. Tive aquela sensação e aquela descarga de adrenalina (...) Espero que tudo continue assim", acrescentou.

Como várias lendas do futebol sul-americano nos últimos anos, Di María retorna ao time do coração no final da carreira.