Diante das ondas de calor, Marrocos redobra esforços para alertar seus habitantes

Lusaine Yuabd domina quase todas as línguas do Marrocos -árabe clássico, dialeto e berbere- para alertar da melhor forma possível sobre os riscos meteorológicos no país, que enfrenta ondas de calor cada vez mais frequentes devido à mudança climática.

"Toda vez que é emitido um alerta meteorológico, intervenho nos meios de comunicação para avisar os marroquinos", conta à AFP este engenheiro em meteorologia do Centro Nacional de Previsão de Casablanca (oeste).

Com 52 anos, ele cumpre esta missão de comunicação há dez anos, seja na televisão ou no rádio, especialmente para chegar às zonas rurais.