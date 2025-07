Dimitrov abre 2 a 0 mas sofre lesão e Sinner avança às quartas de Wimbledon

O número um do mundo, o italiano Jannik Sinner, avançou para as quartas de final de Wimbledon apesar de ficar numa desvantagem de dois sets a zero, graças a uma lesão do búlgaro Grigor Dimitrov (21º colocado no ranking mundial).

Sinner, que fará 24 anos em agosto, havia perdido os dois primeiros sets, por 6-3 e 7-5, e estava empatado em 2 a 2 no terceiro, quando o búlgaro, que já foi o terceiro colocado no ranking mundial, se sentou na grama da quadra central, visivelmente com dor e com a mão no peito, perto do ombro direito.

Momentos depois, o búlgaro deixou a quadra para receber atendimento médico. Ao retornar à quadra central, Dimitrov declarou, em lágrimas, que não estava em condições de continuar a partida.