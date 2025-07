Djokovic brinca que vai pedir conselhos a seu filho para derrotar Cobolli

"Eles trocaram várias bolas há alguns dias. Ele está no paraíso, porque ama tênis", explicou o sérvio.

Com um sorriso no rosto, Djoko explicou que, "claro", pedirá conselhos ao filho. "Vou falar com ele sobre o que ele viu no jogo do Cobolli no outro dia", disse ele.

"Brincadeiras à parte, ele é um jogador muito talentoso, um dos jovens promissores", descreveu.

"Nos damos bem, treinamos juntos sempre que possível. Agora, que vença o melhor", acrescentou.

Aos 38 anos, Djokovic busca o 25º título de Grand Slam, um feito que ninguém jamais alcançou, tanto no masculino quanto no feminino. Ele venceu Wimbledon sete vezes, perdendo as duas últimas finais, ambas para o espanhol Carlos Alcaraz.

