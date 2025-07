Flu encara Chelsea em duelo entre experiência e juventude nas semis da Copa de Clubes

Como um time com um orçamento muito inferior ao de seus adversários conseguiu tal feito? Aproveitando as últimas gotas de magia de um grupo de veteranos brilhantes, com o toque do técnico Renato Gaúcho e a ajuda de jovens talentos.

O time brasileiro, único não europeu nas semifinais, espera repetir a receita de sucesso quando enfrentarem os 'Blues' no MetLife Stadium, às 15h (horário local, 16h de Brasília), nos arredores de Nova York.

O estádio, palco da final em 13 de julho, também sediará a outra semifinal na quarta-feira, um duelo eletrizante entre os dois últimos campeões europeus, Real Madrid e PSG.

"Todo o time deles é muito bom, destaco o ataque (que marcou 12 gols em cinco partidas)", disse Renato em entrevista coletiva nesta segunda-feira. "Mas viemos aqui para fazer história."

- Thiago Silva reencontra Chelsea -

A luta por uma vaga na final terá o reencontro do jogador que personifica o espírito do Tricolor ? time com uma das maiores médias de idade do torneio, 28,1 anos ? com um dos times que ele defendeu com sucesso no Velho Continente.