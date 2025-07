Governo de Donald Trump põe fim a TPS com Honduras e Nicarágua

O governo do presidente americano, Donald Trump, decidiu encerrar o Status de Proteção Temporária (TPS) assinado com a Nicarágua e Honduras, anunciou a chefe do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Kristi Noem, nesta segunda-feira (7).

Os Estados Unidos concederam o TPS a esses dois países da América Central em 1999, após a devastação causada em outubro do ano anterior pelo furacão Mitch, um dos mais devastadores na história da região, que deixou mais de 7 mil mortos em Honduras e quase 4 mil na Nicarágua.

O TPS protege da deportação e concede o direito a trabalhar a estrangeiros que não possam voltar a salvo para seus países devido a guerras, desastres naturais ou outra condição "extraordinária".