Hacker chinês é preso na Itália a pedido dos EUA

Segundo uma investigação do FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, o homem pertencia a um grupo de hackers "que teria realizado operações de espionagem, especialmente em 2020 sobre as vacinas anti-covid produzidas na Universidade do Texas", segundo a Ansa.

Xu Zewei, de 33 anos, reside em Xangai e trabalha para uma empresa informática.

Uma ordem de captura internacional foi emitida contra ele pelos Estados Unidos em novembro de 2023, acusando-o, entre outros crimes, de "associação para delinquir com objetivo de fraude informática" e "acesso não autorizado a computadores protegidos".

